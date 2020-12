Rispetto delle norme anti Covid e lotta allo spaccio di droga: controlli a tappeto dei Carabinieri

Intensificati i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Follonica che, nei giorni scorsi, hanno impiegato diverse pattuglie al fine di contrastare l’uso di stupefacenti e far rispettare le norme contro il coronavirus.

Sono stati perlustrati i boschi tra i comuni di Follonica e Massa Marittima: è qui infatti che i militari hanno sorpreso un uomo, originario di Napoli, a bordo di una moto, sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. L’uomo, già sottoposto all’avviso orale, era in compagnia di un amico che, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. Oltre alla denuncia per guida senza patente, alla multa per l’assenza dell’assicurazione ed alla segnalazione alla Prefettura per il possesso della droga, è stata contestata ad entrambi anche la violazione al Dpcm con sanzione di 400 euro.

Sempre nella stessa zona, poco più tardi, un’altra coppia del posto è stata trovata in possesso di una dose di cocaina ed anche per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura e la contestazione per la violazione al Dpcm.

Ancora nella tarda serata di ieri, un controllo nei pressi dell’area boscata di Montioni, alle porte di Massa Marittima, ha permesso di fermare una coppia trovata in possesso di una dose di hashish: entrambi sono stati segnalati alla Prefettura quale assuntori e sanzionati per le norme anti Covid.