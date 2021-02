Controlli anti Covid dei Carabinieri: fermate 577 persone, ispezionati 60 negozi e locali

Continuano senza sosta i controlli per il rispetto della normativa anti Covid da parte dei Carabinieri della Compagnia di Grosseto, specialmente negli ultimi giorni in cui i dati relativi al contagio da covid suggeriscono la massima attenzione nel rispettare divieti e limitazioni. Rinforzati i servizi di controllo del territorio, in particolare nell’arco notturno.

I dati forniscono uno spaccato incoraggiante, in cui i cittadini di Grosseto e della provincia in generale si dimostrano disciplinati. Non sono tuttavia mancate le sanzioni: in particolare per due uomini che, in distinte occasioni, sono stati sorpresi fuori dalle loro abitazioni senza valido motivo, in violazione del “coprifuoco” notturno.

Complessivamente, nell’ultima settimana la Compagnia di Grosseto ha effettuato 577 controlli a persone e mezzi, di cui 95 tra le 22 e le 5, elevando sanzioni per oltre 5000 euro. In relazione ai controlli svolti di notte, la maggior parte delle persone aveva motivazione valida per circolare.

Nello stesso periodo sono stati controllati anche 60 esercizi commerciali, costantemente monitorati per il rispetto del divieto di assembramenti e dell’orario di chiusura.