Abusivismo commerciale, controlli a tappeto sulle spiagge: sequestrata merce contraffatta

Nell’ultima settimana sono state disposte dal Questore di Grosseto, Domenico Ponziani, specifiche operazioni congiunte per il contrasto all’abusivismo commerciale.

In particolare, lunedì 5 agosto ed oggi sono stati eseguiti nei territori di Follonica e Scarlino dei servizi congiunti con gli agenti della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Municipali dei due paesi maremmani, volti alla repressione del fenomeno dell’abusivismo commerciale sui litorali.

La Guardia di Finanza ha provveduto a sequestrare penalmente, a carico di ignoti, 78 oggetti con marchi contraffatti; la Polizia Municipale di Follonica ha provveduto a sequestrare amministrativamente, sempre a carico di ignoti, 21 oggetti tra capi di vestiario, teli da mare, ecc., per violazione delle norme sul commercio; la Polizia Municipale di Scarlino ha sequestrato, a carico di una cittadina rumena, 28 oggetti dello stesso genere.

Sono stati inoltre controllati 5 cittadini extracomunitari, 4 dei quali, due di cittadinanza senegalese e due di cittadinanza marocchina, risultati in regola con le normative sul soggiorno sul territorio nazionale; il quinto, un cittadino senegalese, è stato sottoposto al provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato e denunciato per violazione delle normative in materia di immigrazione.