Erosione costiera: dalla Regione 450mila euro al Comune per il mantenimento della spiaggia

La Regione Toscana ha stanziato 450mila euro per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera di Follonica, un intervento necessario al mantenimento della spiaggia, proprio perché le forti mareggiate che si sono verificate negli anni passati avevano danneggiato le barriere a protezione della costa. Il finanziamento è stato deliberato nei giorni scorsi e per Follonica rappresenta la conferma di un’opera straordinaria attesa e sperata. In particolare, si tratta di un intervento di manutenzione delle barriere realizzate a partire dal 2011 nella fascia costiera di Senzuno, danneggiate dalla mareggiata del 2018.

Il Comune, proprio per intervenire sulla difesa e il contenimento delle mareggiate, ha presentato un progetto in seno al documento operativo della Regione Toscana, presentato dall’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, “per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera“, del 2021, tramite il quale era stato previsto uno stanziamento, da distribuire sui vari Comuni costieri, pari a 2milioni e 500mila euro. Di questi, ben 450mila euro sono stati destinati a Follonica: «Una cifra importante – commenta il vicesindaco e assessore alle politiche del mare, Andrea Pecorini – che dimostra una grande disponibilità da parte della Regione Toscana e del Genio Civile regionale nei nostri confronti. Si ringraziano inoltre gli uffici del Demanio marittimo del Comune e tutta la struttura comunale, perché hanno lavorato velocemente e in modo efficace. Non era scontato riuscire a realizzare un progetto da mezzo milione di euro e renderlo esigibile in poco più di un mese. In questo modo il Comune ha perfezionato la richiesta di finanziamento alla Regione Toscana, permettendo la ricarica delle opere di difesa costiera già prima della stagione estiva, consentendo una maggiore protezione della spiaggia e anticipando di un anno il programma originario».

Grazie al finanziamento, al quale si aggiunge un contributo del Comune di Follonica di 50mila euro, entro il 15 giugno verranno ricaricate le barriere di Senzuno. A questo si uniscono i lavori già previsti dallo scorso anno per l’installazione di due geotubi, sempre nella zona di Senzuno, a difesa della costa. Gli uffici stanno lavorando per consentire l’inizio dei lavori nel rispetto delle scadenze previste, intanto l’amministrazione comunale dovrà deliberare in sede di consiglio comunale la variazione delle opere pubbliche.

«I lavori si concluderanno entro il 15 giugno – chiarisce Pecorini – e saranno svolti dal mare, senza passare dalla spiaggia. Non ci saranno quindi disagi sulla costa per cittadini e turisti».