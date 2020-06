Coronavirus: oltre un milione euro alle Zone distretto e Società della Salute maremmane

Oltre 26 milioni di euro del Fondo nazionale Politiche sociali sono stati formalmente assegnati dalla Regione alle Zone distretto e alle Società della Salute per interventi finalizzati a contenere la diffusione del disagio, dovuto all’emergenza epidemiologia tuttora in atto. E’ quanto è stato definito dalla Giunta nel corso della seduta di ieri pomeriggio, su proposta dell’assessore al diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria, Stefania Saccardi.

1.208.831,21 euro (subito erogabili) saranno destinati alle Zone socio-sanitarie e Società della Salute Grossetana, Amiata Grossetana e Colline Metallifere.

“Nel nostro Paese il diffondersi del Covid 19 ha determinato un’emergenza socio-sanitaria senza precedenti e tale da rendere necessaria, quanto urgente, una serie di misure di sicurezza non solo per contrastare la diffusione del virus, ma soprattutto per proteggere le persone più fragili – spiega Saccardi -. Di queste risorse fanno parte quasi 3 milioni di euro del Fondo di solidarietà interistituzionale del 2019, su cui la Conferenza regionale dei sindaci ha dato il via libera per interventi e servizi in ambito sociale. Sono risorse subito utilizzabili per sostenere adeguatamente interventi già in atto e altri in fase di perfezionamento o eventualmente da avviare sulla base del fabbisogno del momento”.