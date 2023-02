Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili: come fare domanda

Il Comune informa che è attivo, anche per quest’anno, il contributo regionale a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico (L. R. 44/2022, art. 23). Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili presso il Portale della Regione Toscana al link: https://www.regione.toscana.it/-/contributo-a-favore-delle-famiglie-con-figli-minori-disabili-1

Il contributo è annuale per il 2023 ed è pari a 700,00 euro per ogni minore disabile in presenza di un’accertata condizione di handicap grave; ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo stesso (2023). Le istanze devono essere presentate, al proprio Comune di residenza, entro il 30 giugno 2023.

Gli interessati possono anche rivolgersi direttamente al Coeso o all’assistente sociale di riferimento. Questi i recapiti telefonici del Coeso: tel. 0564.485828 e/o tel. 0564.439210 (centralino Coeso Società della Salute), dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, ed il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.