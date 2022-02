Consorzio di Bonifica: c’è tempo fino al 28 febbraio per pagare la seconda rata del contributo

C’è tempo fino al 28 febbraio per pagare la seconda rata del contributo consortile da destinare al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Se per gli importi inferiori a 100 euro era prevista un’unica soluzione, da pagare entro il 31 dicembre, per gli importi superiori era possibile dividere in due il pagamento.

Come stabilito dalla Regione Toscana, il contributo consortile è a carico di tutti i proprietari di terreni e abitazioni: serve a finanziare gli interventi messi in atto dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, indispensabili per tutelare l’ambiente e contenere il rischio allagamenti in un’area geografica di 612.000 ettari con 8.836 chilometri di corsi d’acqua. Quello in pagamento adesso è il contributo che si riferisce ai lavori del 2021: Cb6 ha infatti anticipato i costi a carico dei contribuenti, visto l’anno particolarmente difficile a causa della pandemia.

A Grosseto gli uffici in via Ximenes 3 sono aperti: è necessario prendere un appuntamento contattando il numero telefonico 0564.22189 o direttamente sul sito https://cb6toscanasud.it/prenotazioni. Per qualsiasi problematica, per avere indicazioni sul pagamento del contributo consortile o per ogni altra esigenza, sono sempre attivi i canali diretti di Cb6: telefono 0564.22189; fax 0564.20819; e-mail catasto@cb6toscanasud.it; bonifica@pec.cb6toscanadud.it.