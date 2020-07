Contributo del Comune al Parco della Maremma: potenziato l’ufficio informazioni

La giunta comunale ha approvato, per l’anno in corso, il rapporto di collaborazione con l’Ente Parco regionale della Maremma per il potenziamento dell’ufficio informazioni e accoglienza turistica del centro visite del Parco di Alberese. In questo contesto rientra anche un processo di rafforzamento della mobilità sostenibile già partito con l’istituzione di un servizio sperimentale su prenotazione che collega le frazioni di Rispescia ed Alberese con la località di Marina di Alberese, per cui il Comune ha stanziato un contributo di 10mila euro.

Il rapporto di collaborazione continua dal 2014 e anche quest’anno il Comune finanzierà l’estensione dell’orario di apertura del centro visite dell’Ente parco, che svolge anche attività di info point, rappresentando un essenziale punto di riferimento per i turisti che vogliono visitare il parco. In questo modo, dal primo luglio al 13 settembre, il Comune stanzierà un contributo di quasi 7mila euro per coprire la spesa che il parco dovrà sostenere per il servizio che prevede la presenza di due addetti al front office dell’ufficio nel periodo che va dal primo luglio al 31 agosto e uno nel periodo che va dal primo al 13 settembre.

“Il nostro territorio è connesso indissolubilmente alle attività e alle opportunità legate alle bellezze paesaggistiche del Parco della Maremma – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco, Luca Agresti -. Come amministrazione riconosciamo e vogliamo dare valore ai servizi offerti dall’Ente Parco e questa collaborazione lo dimostra: solo lavorando congiuntamente è possibile offrire ai turisti che arrivano sul nostro territorio, attratti dallo sconfinato patrimonio naturalistico che la Maremma ha da mostrare, un pacchetto di esperienze completo e adatto alle esigenze di tutti“.