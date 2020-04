Emergenza Coronavirus: al via il contributo straordinario sui canoni di locazione

A partire da oggi, lunedì 27 aprile, e per i successivi 20 giorni, con scadenza al 18 maggio, potranno presentare domanda i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano subito una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta per cento), rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019.

In relazione alle misure restrittive che impediscono gli spostamenti delle persone, ecco di seguito le modalità per l’acquisizione della documentazione utile per presentare le istanze con le relative modalità di successiva consegna al Comune.

Il modello di domanda e tutta la documentazione relativa al presente avviso potranno:

essere scaricati dal sito internet del Comune di Roccastrada all’indirizzo web www.comune.roccastrada.gr.it al link https://urly.it/35w0r ;

essere richiesto via mail all'indirizzo sociale@comune.roccastrada.gr.it o telefonicamente al numero 0564.561244;

essere ritirato in formato cartaceo presso l’androne del palazzo comunale;

essere ritirato all’ufficio frazionale di Ribolla previo appuntamento telefonando al numero 0564.561244.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento d’identità e della firma del richiedente, nonché dagli ulteriori allegati qualora ne ricorra la casistica, potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

inviata tramite mail semplice, su indirizzo dedicato sociale@comune.roccastrada.gr.it, con risposta automatica che vale come ricevuta;

inviata tramite Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.roccastrada@postacert.toscana.it;

consegnata a mano nell’androne del palazzo comunale previo avviso telefonico al numero 0564.561244;

consegnata a mano all’ufficio frazionale di Ribolla previo appuntamento da fissare telefonando al numero 0564.561244;

spedita a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data di ricezione della domanda da parte del Comune. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: “Comune di Roccastrada, Corso Roma n. 8, 58036 Roccastrada (GR)”.

