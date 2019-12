Roccastrada: un nuovo posto finanziato con contributo all’asilo nido

Il Comune di Roccastrada ha riaperto i termini per accedere al contributo finanziario per un nuovo posto disponibile all’asilo nido “La Freccia azzurra” di Roccastrada per l’anno educativo in corso, con scadenza fissata per venerdì 27 dicembre.

L’opportunità conta sul contributo assegnato ai Comuni di Roccastrada e Castiglione della Pescaia dalla Regione Toscana attraverso la gestione associata dei servizi e degli interventi per la prima infanzia riservati ai bambini da 3 a 36 mesi con il Por Fse 2014-2020, asse B “Inclusione sociale e lotta alla povertà”. Le risorse regionali, insieme a fondi propri stanziati dai due Comuni, hanno permesso, fin dall’anno educativo 2016-2017, di contenere le tariffe per le famiglie e di potenziare e migliorare l’offerta educativa.

“A fronte di una spesa complessiva per la gestione associata dei tre asili nido presenti sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia e Roccastrada pari a circa 150mila euro – afferma Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada –, i due Comuni hanno compartecipato alla spesa prevedendo a carico dei propri bilanci oltre 70mila euro per mantenere basse le rette praticate dai gestori e favorire la partecipazione e la fruizione dei servizi alle famiglie. A queste si sono unite le risorse regionali del Por/Fse e quelle del Miur per un ammontare complessivo di 78mila euro. Grazie alla scelta di agevolare le famiglie, mantenendo le rette a livelli accettabili a fronte del costo complessivo del servizio, le rette a carico degli utenti coprono solo un quinto della spesa complessiva“.

Informazioni

La domanda potrà essere compilata utilizzando i moduli disponibili sul sito del Comune di Roccastrada, www.comune.roccastrada.gr.it, oppure presso l’ufficio “Servizi alle associazioni e alle imprese” del Comune di Roccastrada, in corso Roma, 8, e devono pervenire entro le ore 12 di venerdì 27 dicembre. Qualora il numero delle istanze presentate e ammissibili fosse superiore al posto disponibile, le domande saranno inserite in una graduatoria da cui sarà possibile attingere se si liberano altri posti nella stessa struttura durante l’anno educativo 2019-2020.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Roccastrada ai numeri 0564.561218 oppure 0564.561222.