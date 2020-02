Un contributo economico a chi non riesce a pagare l’affitto

L’amministrazione comunale di Scarlino ha pubblicato un avviso per il rilascio di contributi economici rivolto agli affittuari che si trovano in difficoltà a causa della diminuzione del proprio reddito.

È possibile presentare la richiesta al Comune di Scarlino fino al 30 dicembre 2020, o comunque fino all’esaurimento delle risorse destinate al progetto.

Possono accedere al contributo i cittadini italiani, europei o con regolare titolo di soggiorno, in possesso della titolarità di un contratto di locazione con residenza di almeno un anno nel Comune di Scarlino, che siano stati licenziati (esclusi i casi di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie), o cui sia stato ridotto l’orario di lavoro, oppure che si trovino in cassa integrazione o in stato di mobilità, o cui non sia stato rinnovato il contratto. Inoltre, possono accedere al contributo i liberi professionisti o proprietari di imprese che per causa di forza maggiore abbiano chiuso l’attività, oppure i cittadini che si trovino in difficoltà a causa di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza. In caso di domanda deve essere in atto la pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità.

Il sostegno economico può essere utilizzato per sanare la morosità, per il versamento di una cauzione per l’affitto di un nuovo appartamento, per saldare un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato o per pagare gli arretrati. Il Comune di Scarlino valuterà le domande in base ai criteri e alla tempistica previsti dalle norme. Il responsabile del procedimento è il funzionario Simonetta Radi.

Il bando è pubblicato sul sito www.comune.scarlino.gr.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio associato servizi sociali, rivolgendosi a Carla Brunese (tel. 0566.38529; e-mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it).