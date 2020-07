Contributo affitto, pubblicato il bando: ecco come presentare la domanda

Sono aperti i termini per fare domanda di contributo per il canone di locazione per il 2020.

Le richieste potranno essere presentate da oggi (15 luglio) e fino al 15 settembre.

Tra i requisiti previsti: la residenza nel Comune di Grosseto, un contratto di locazione regolarmente registrato, un’attestazione Isee non superiore a 16.500 euro (e il cui valore Ise non superiore a 28.770,41 euro) e non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica.

Per gli altri requisiti si può consultare il bando pubblicato sul sito del Comune di Grosseto, nella home page, sezione “Novità”, e a questo indirizzo: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=3611&L=%20.

Bando e moduli si possono ritirare anche all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) in corso Carducci n. 1, aperto con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30.

La domanda dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità: