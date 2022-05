Contributo ad integrazione dei canoni di locazione: pubblicato il bando del Comune

Da oggi, martedì 31 maggio, con scadenza al 15 luglio, è indetto un bando pubblico del Comune di Orbetello per la presentazione della domanda per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione

Gli stampati per fare la domanda potranno essere ritirati dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e il giovedì, anche dalle 15 alle 16, all’Urp, nella sede di piazza del Plebiscito n.1, o scaricati dal sito internet www.comune.orbetello.gr.it, alla sezione “Bandi”.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente all’Ufficio protocollo del Comune o essere spedite a mezzo raccomandata A.R. riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, all’Ufficio Casa del Comune, entro il prossimo 15 luglio (per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’ Ufficio Postale accettante), oppure spedite all’indirizzo e-mail protocollo@comune.orbetello.gr.it o per Pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it.

Per informazioni relative al bando, gli interessati possono contattare l’Ufficio politiche per il sociale situato in piazza Plebiscito n. 1, negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 o il martedì ed il giovedì nelle ore pomeridiane, dalle 15 alle 16.