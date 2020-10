Contributi a sostegno del pagamento della Tari: come presentare domanda

Il Comune di Orbetello rende noto che, a partire dal 23 ottobre e entro il 21 novembre, i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere i contributi 2020 a sostegno del pagamento della tariffa sui rifiuti per le utenze domestiche (Tari).

Il bando ed i moduli per presentare la domanda potranno essere scaricati dal portale del Comune, al link http://www.comune.orbetello.gr.it.