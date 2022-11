Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, catering e piscine: come presentare domanda

Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, catering e piscine: domande dal 22 novembre al 6 dicembre.

Il settore fiscale di Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione delle aziende per offrire assistenza nella presentazione delle domande.

I beneficiari e le condizioni di accesso al contributo sono stati individuati da decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre scorso:

svolgere – alla data di presentazione dell’istanza – attività prevalente, comunicata con modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate, con codice Ateco 2007 96.09.05 o 93.11.20 o appartenente a uno dei gruppi di codici Ateco 2007 56.10, 56.21 o 56.30;

aver subito una riduzione dell’ammontare dei ricavi (ex art. 85 comma 1 lett. a e b del Tuir) del periodo di imposta 2021 non inferiore al 40% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019;

per i soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2020 (salvo che si tratti di prosecuzione di attività condotta da soggetto deceduto o cessato), la riduzione dei ricavi deve essere verificata confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi dell’anno 2021 con all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, considerando i mesi successivi a quello di apertura della partita Iva;

risultare regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio;

avere sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano;

non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

All’atto della presentazione della domanda non vi è modo di conoscere l’ammontare del contributo riconosciuto. La norma, infatti, prevede che successivamente al termine per la presentazione delle istanze, le risorse stanziate vengano ripartite tra coloro che rispettano i requisiti, come segue:

il 70%, in egual misura tra tutti i beneficiari;

in aggiunta, il 20% in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;

in aggiunta, il 10% in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 1.000.000 di euro.

Per la presentazione delle domande è previsto un tempo estremamente limitato: il canale sarà aperto dal 22 novembre e le istanze devono essere trasmesse entro il 6 dicembre 2022.

Per ricevere assistenza e avere maggiori informazioni, contattare Irene Andreucci – responsabile del settore fiscale di Confartigianato Imprese Grosseto – al numero 0564.419611 o all’indirizzo e-amil irene.andreucci@artigianigr.it.