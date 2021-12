Contributi per organizzatori di concerti: domande entro il 27 dicembre

Confcommercio Grosseto comunica che è stato pubblicato un nuovo avviso nel sito del Ministero delle Cultura, sezione “Bandi Covid”, rivolto a chi ha organizzato concerti di musica leggera nel periodo gennaio 2019 – febbraio 2020.

Le risorse verranno ripartite tra tutti i richiedenti il contributo in proporzione ai minori ricavi secondo quanto disciplinato dall’Avviso allegato.

Le domande dovranno essere presentate via web, utilizzando i modelli disponibili sulla piattaforma Fus-on-line nel sito della Direzione Generale Spettacolo dello stesso Ministero.

L’associazione sottolinea che c’è pochissimo tempo per usufruire di questa opportunità. Le domande infatti dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 16.00 del 27 dicembre 2021.

Gli uffici di Confcommercio Grosseto sono a disposizione di chi intende fare domanda. Gli interessati, dati i tempi ristrettissimi, devono scrivere una mail (specificando denominazione azienda, nome e cognome della persona di riferimento, numero di telefono per essere ricontattati) a finanza.agevolata@confcommerciogrosseto.it.

Sempre l’associazione sottolinea che i finanziamenti e sostegni a fondo perduto, in questo momento, sono davvero moltissimi per tutte le tipologie di aziende, erogati da diversi soggetti, non solo dal Governo, ma anche dai Comuni e dalla Regione Toscana.

“Su queste informazioni, i nostri associati sono sempre debitamente informati – fanno sapere dalla Confcommercio di Grosseto – . Inoltre, le ditte che usufruiscono del nostro servizio contabilità vengono contattate direttamente dai nostri uffici per procedere con l’inoltro delle pratiche. I nostri sportelli sono a disposizione anche dei non associati, che possono contattarci al numero 0564.470111, oppure scrivere ad assistenza@confcommerciogrosseto.it”.