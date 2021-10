Integrazione dei canoni di locazione: il Comune assegnerà contributi anche per il 2021

Anche per l’anno 2021 il Comune di Grosseto assegnerà i contributi integrativi dei canoni di locazione in favore dei locatori di immobili, in caso di morosità dei conduttori, a sanatoria totale o parziale della morosità stessa.

Il Comune recepisce integralmente quanto stabilito dalla Giunta regionale con delibera n. 988 del 27 settembre 2021 in merito alla possibilità di ampliare la platea di beneficiari del Fondo nazionale per l’integrazione dei canoni di locazione istituito con legge n. 431 del 1998, tenendo conto della contingenza dovuta all’emergenza Covid.

La delibera n. 988 infatti estende il beneficio ai soggetti in possesso di un Isee non superiore a 35.000,00 euro che presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito superiore al 25%, perdita certificata tramite presentazione Isee corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 e 2020.

Il Comune inoltre si avvale della facoltà di aggiungere al bando criteri di priorità sociale e concorre all’incremento del Fondo con risorse proprie pari a € 270.000,00.

I contributi saranno erogati tenendo conto che il contributo teorico spettante è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo sul valore Ise (in fascia A il contributo teorico è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo di 3.100,00 euro ed in fascia B al 24% per un importo massimo di 2.325,00 euro) e prioritariamente a tutti i soggetti presenti nella fascia A ed estesi alla fascia B nel caso le risorse finanziarie lo consentano; il contributo, inoltre, non sarà cumulabile con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.

Le informazioni dettagliate saranno pubblicate a breve sul sito del Comune di Grosseto, nella sezione “Amministrazione trasparente – Atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”.