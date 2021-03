Imprese giovanili, femminili e start up: il Comune destina contributi, ecco come partecipare al bando

Il Comune di Santa Fiora destina 44mila euro di fondi sulla geotermia per erogare contributi a fondo perduto a sostegno dell’imprenditoria giovanile, femminile e alle start up innovative situate nel territorio comunale.

Il bando emesso tramite Cosvig scade alle ore 12 del 31 dicembre 2021.

Il contributo avrà una intensità pari al 30% delle spese ammissibili di progetto, incrementabile fino ad una intensità massima del 50% per le sole start up innovative. I progetti devono prevedere un ammontare minimo pari a 5mila euro di spese rendicontabili. Il contributo massimo riconoscibile a ciascun richiedente non può comunque superare i 10mila euro. Il contributo sarà liquidato dietro invio della rendicontazione, non sono previsti anticipi.

Possono partecipare al bando singoli cittadini (che intendano avviare una nuova impresa) o imprese singole o in associazione temporanea di imprese e consorzi che aprano nuova sede legale o operativa a Santa Fiora. Il requisito indispensabile è che l’impresa sia guidata da donne oppure giovani entro i 40 anni di età o che sia una start up innovativa (ex art. 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese).

Il contributo può essere richiesto per ristrutturazioni o acquisto di immobili, acquisto di arredi o serramenti; leasing con patto di acquisto; efficientamento energetico e installazione di impianti a fonti rinnovabili; eliminazione di barriere architettoniche; spese per l’avvio della nuova impresa; spese per l’affitto di locali; realizzazione di pagine aziendali, siti web e piattaforme di e-commerce; spese per fornitura di energia elettrica, spese per servizi avanzati di consulenza su analisi brevettuale, prodotto/servizio/processo, internazionalizzazione dell’impresa e formazione per l’innovazione.

Il bando e la relativa documentazione è consultabile al seguente link: https://bit.ly/3qY7MMb

La domanda deve essere inviata per posta certificata all’indirizzo posta@pec.cosvig.it

Informazioni: santafiora@cosvig.it oppure (cell. e WhatsApp) al numero 366.8338509.