Contributi a sostegno delle imprese: il Comune semplifica le modalità di accesso

Il Servizio attività produttive del Comune, a seguito di un recente confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio, ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche all’avviso per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura del Comune di Grosseto.

Lo scopo è quello di facilitare la partecipazione attiva delle imprese del territorio e semplificare le modalità di accesso al contributo, agevolando nel contempo le operazioni di verifica istruttoria da parte degli uffici.

Nello specifico, viene rimosso l’obbligo di trasmettere in allegato alle domande di contributo l’attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle micro o piccole imprese richiedenti e l’ultimo bilancio approvato.

Sono inoltre valutate ammissibili anche le spese sostenute con pagamento in contanti: in questo caso la tracciabilità dovrà essere dimostrata allegando idonea documentazione fiscale corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta dal cedente/fornitore, attestante l’avvenuto pagamento.

Il Comune ricorda che possono presentare domanda per il contributo le micro e piccole imprese che non abbiano già beneficiato del prestito d’onore e che nell’arco del 2021 abbiano intrapreso o intraprenderanno azioni finalizzate a far ripartire l’economia del territorio, con iniziative di promozione, rinnovamento e adeguamento della propria immagine e/o del proprio esercizio attraverso sistemi di comunicazione e marketing innovativi, oppure iniziative volte a migliorare l’accessibilità alle persone disabili e nuove misure di sicurezza legate al contenimento del contagio da Covid-19. Sono inoltre previsti due scaglioni di contributo: uno fino a 1.500 euro per le microimprese ed uno fino a 3mila euro per le piccole imprese.

Tutto ciò avvalendosi di agenzie, aziende, operatori o liberi professionisti presenti sul territorio comunale, così da creare un’economia circolare locale.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’iniziativa è possibile scrivere una email all’indirizzo servizio.attivitaproduttive@comune.grosseto.it, telefonare ai numeri 0564.488852 – 0564.488858 oppure consultare la pagina web dedicata: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-attivita-produttive/