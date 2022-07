Fondo occupazione disabili: contributi per imprese e datori di lavoro privati

Valgono 4 milioni di euro i 10 avvisi pubblici per l’occupazione e l’integrazione lavorativa di persone disabili, che Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, ha pubblicato il 27 luglio.

Gli avvisi sono finanziati tramite il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili e prevedono contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati. I destinatari ultimi degli avvisi sono persone con disabilità iscritte negli elenchi del “collocamento mirato” presso i servizi provinciali per l’impiego (ex l.68/99). Ognuno dei 5 settori territoriali in cui si articola Arti ha approvato 2 distinti avvisi. Un avviso ordinario destinato a favorire l’assunzione di persone disabili e un avviso specificatamente indirizzato a progetti e azioni riguardanti l’inserimento e l’integrazione lavorativa di soggetti con disabilità di natura psichica.

Per i cinque avvisi ordinari sono stanziati tre milioni di euro, per gli avvisi riservati ai soggetti con disabilità psichica un milione.

Le misure previste dagli avvisi – concertate anche con il Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili – sono volte a favorire un miglioramento della capacità d’inserimento professionale dei destinatari. Tra queste rientrano contributi per progetti di inserimento lavorativo (inclusi contratti a tempo indeterminato) e attivazione di tirocini, per l’adeguamento dei posti di lavoro, l’abbattimento di barriere architettoniche e l’allestimento di tecnologie di telelavoro, nonché contributi per l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo e per le spese sostenute da Cooperative di tipo B per la creazione di posti di lavoro.

L’assessore regionale al lavoro spiega che a tutte le persone devono essere garantiti gli stessi diritti, a maggior ragione se si tratta di lavoro perchè il lavoro è dignità e deve esserlo per tutte e tutti, nessuna e nessuno escluso. Con questi avvisi la Regione vuole dare un segnale concreto per una società e un sistema produttivo inclusivi e a misura di tutte e tutti. L’assessore conclude ringraziando Arti per l’impegno con cui ha operato per giungere alla pubblicazione di questi avvisi, augurandosi che possano costituire una grande opportunità di inserimento lavorativo per le persone con disabilità.

La direttrice di Arti spiega che una delle missioni dell’agenzia regionale per l’impiego è quella di sostenere i processi di inserimento nel mondo del lavoro, in particolare per le fasce più fragili. Per questo Arti ha strutturato gli avvisi cercando di includere le diverse tipologie di misure con cui è possibile sostenere l’occupazione delle persone disabili. L’augurio è che siano tante le imprese che vorranno utilizzare le possibilità offerte dai bandi.

Gli avvisi saranno consultabili sul sito web di Arti: http://www.arti.toscana.it

L’apertura dei termini di presentazione delle domande da parte degli interessati decorre da giovedì 28 luglio.

Le scadenze per la presentazione delle domande sono, per gli avvisi ordinari, previste tra la fine di settembre 2022 e la fine di gennaio 2023. Quelle per gli avvisi per disabili psichici tra metà ottobre e metà gennaio prossimi.