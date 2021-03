Danni causati dal maltempo: ecco come richiedere i contributi

In seguito all’Ordinanza commissariale n. 28 del primo marzo 2021 della Regione Toscana pubblicata sul Burt n. 16 del 5 marzo 2021, il Comune di Grosseto ricorda che è possibile, entro le 23.59 del 6 aprile, presentare domanda all’ufficio lavori pubblici dell’Ente, tramite Pec o raccomandata A/R, per ottenere il contributo in favore dei soggetti privati che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi avvenuti in Toscana dal 28 al 30 ottobre 2018.

La domanda per accedere ai contributi dovrà essere presentata su apposito modello in copia, insieme alla perizia asseverata.

I documenti da presentare sono disponibili sulla home-page del Comune di Grosseto.