Emergenza covid: il Comune concede contributi alle imprese in difficoltà

L’amministrazione comunale di Manciano ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle attività economiche, commerciali e artigianali operanti nel comune di Manciano, che hanno subito perdite di fatturato durante la pandemia da Covid-19, precisamente di almeno il 30% di riduzione nel periodo che va dal primo marzo 2020 al 28 febbraio 2021, rispetto al precedente periodo dal primo marzo 2019 al 29 febbraio 2020.

Sono stati stanziati da questa amministrazione 50mila euro e il contributo sarà erogato proporzionalmente al punteggio, fino a un massimo di 500 euro per ogni domanda ammessa.

“Abbiamo voluto dare – spiega il consigliere delegato al commercio, Andrea Caccialupi – un segnale chiaro ai nostri cittadini: l’amministrazione comunale lavora con costanza per migliorare la qualità della vita delle persone e, in un momento delicato e difficile come questo in cui l’emergenza sanitaria non è ancora cessata, questa Giunta è già al lavoro per la ripresa. Un piccolo, ma concreto sostegno alle imprese che arriva dal nostro ente, per tutti coloro che hanno subito perdite a causa del Covid”.

“Abbiamo fatto tutto quello che è nelle nostre possibilità – afferma l’assessore al bilancio del Comune di Manciano, Roberto Bulgarini – per dare un aiuto alle attività economiche che in questi lunghissimi mesi hanno trovato immense difficoltà legate alla situazione epidemiologica attuale. Oltre a rappresentare l’ente, sono un lavoratore e figlio di due imprenditori e comprendo perfettamente le difficoltà che i titolari di piccole e medie attività stanno incontrando. Sono a contatto con la gente e vivo in mezzo alla gente, ascolto quotidianamente le esigenze di chi si alza la mattina presto per andare a lavorare e che purtroppo si imbatte in mille difficoltà economiche e burocratiche. Questo contributo, seppur piccolo, fornisce una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all’epidemia di Covid-19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione”.

È possibile presentare la domanda entro e non oltre le ore 24 del 30 novembre 2021. Si possono leggere le condizioni per richiedere i contributi e compilare il modulo di domanda al link https://www.comune.manciano.gr.it/index.php/avvisi-garantecomunicazione-112/2196-contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-attivita-commerciali-e-artigianali da inviare all’indirizzo Pec del Comune (comune.manciano@postacert.toscana.it) o consegnare all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico, il martedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17; il giovedì dalle 10 alle 12.30 e il venerdì dalle 10 alle 12.30.