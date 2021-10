Tutti finanziati i progetti del bando “Innovazione” presentati dalle cooperative agricole

Una buona notizia per le cooperative agricole e forestali che avevano presentato progetti per il bando di attuazione dell’intervento Defr 2020 “Sviluppo rurale e agricoltura di qualità” per l’innovazione nel settore agricolo.

E’ stata integrata la dotazione finanziaria a loro favore stabilita dal bilancio regionale. Per l’anno 2021 dunque si prevede di aggiungere oltre 266mila euro alla quota prevista per l’anno 2020, pari a 300mila euro.

Questo significa che potranno essere finanziati tutti i sei progetti considerati ammissibili di cui però, prima dell’integrazione di risorse, risultavano finanziabili solo i primi tre.

Quindi, ci saranno risorse anche per i progetti del Consorzio forestale Amiata Garfagnana Cooperativa Alta Valle del Serchio e Frantoio del Greve Pesa Sac.

Gli altri tre progetti considerati ammissibili e già finanziabili erano quelli presentati dalle cooperative: Terre dell’Etruria Società Cooperativa Agricola, Valle Bruna Società Cooperativa Agricola e La Seggianese Società Cooperativa Agricola

“Abbiamo deciso di fare questa integrazione – ha detto la vicepresidente e assessore regionale all’agroalimentare Stefania Saccardi – in virtù della forte qualità innovativa degli investimenti che saranno realizzati. L’innovazione è una delle nostre priorità e la sosteniamo quindi fortemente. Il comparto agrifood deve poter garantire cibo a sufficienza per una popolazione in continua crescita e deve farlo impiegando in maniera intelligente le materie prime e assicurando prodotti salubri. L’innovazione è lo strumento per lavorare su questi obiettivi, portando a soluzioni che permettano di consumare meno acqua e suolo, ma anche diminuire l’impiego di fertilizzanti, pesticidi e fitofarmaci”.