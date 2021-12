Contributi per commercianti e artigiani: prorogati i termini per la domanda

È stato prorogato il termine, fino al 31 dicembre, per la presentazione della domanda di partecipazione al bando per contributi a fondo perduto per le attività economiche commerciali e artigianali operanti nel comune di Manciano, a parziale copertura delle riduzioni di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Le domande ad oggi pervenute non devono essere ripresentate. Il bando è destinato solamente ad attività commerciali ed artigianali iscritte alla Camera di Commercio e operanti nel comune di Manciano.

Sono escluse le attività ricettive di ospitalità e possono fare domanda le attività di ristorazione e bar che non abbiano usufruito dell’ampliamento gratuito del suolo pubblico nel periodo di riferimento indicato dal bando. Il contributo è calcolato sulla perdita di fatturato (La perdita di fatturato può essere oggetto di autodichiarazione). Inoltre, l’amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate.

L’amministrazione comunale determina di prevedere che la somma di 500 euro fissata come soglia massima di erogazione del singolo contributo possa essere superata, e quindi il contributo aumentato, in caso di disponibilità delle risorse già impegnate con determinazione n. 559/2021.