Emergenza covid: il Comune concede contributi alle associazioni sportive

L’amministrazione comunale di Gavorrano ha concluso il bando per l’attribuzione di contributi straordinari destinati alle associazioni sportive locali, per un ammontare totale di quasi 20.000 euro.

Si è infatti conclusa in questi giorni la procedura amministrativa in seguito al bando in scadenza lo scorso 9 dicembre per la concessione dei contributi, al quale hanno partecipato 6 associazioni sportive che hanno quindi ottenuti contributi da un minimo di 1790 euro ad un massimo di 4.000 euro, secondo il rendiconto negativo presentato all’amministrazione comunale.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti anche quest’anno ad erogare un contributo alle associazioni sportive – dichiarano il sindaco Andrea Biondi e l’assessore allo sport, Daniele Tonini –, un contributo che è un sostegno importante verso lo sport che in questo periodo di pandemia è stato anch’esso colpito fortemente“.