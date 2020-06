Apertura di attività nel centro storico: ecco i contributi del Comune

Per valorizzare il borgo di Santa Fiora, migliorare l’offerta turistica e supportare lo sviluppo economico locale, il Comune, di concerto con il Cosvig, ha emesso un bando per l’apertura di attività commerciali e artigianali nel centro storico.

Sono incentivabili gli interventi finalizzati alla valorizzazione di attività artigianali e commerciali come negozi legati a saperi ed antichi mestieri, artigianato, laboratori artistici, attività di somministrazione e ristorazione, escluso le strutture ricettive, localizzati all’interno del centro storico di Santa Fiora.

Gli interventi dovranno rispondere alle seguenti categorie di investimento: ristrutturazione di immobili strumentali all’attività, acquisto di arredi o serramenti; eliminazione di barriere architettoniche; spese per l’avvio di nuove imprese; rinnovo o adeguamento di impianti, macchinari ed attrezzature nel rispetto delle norme tecniche Uni En per ciascuna tipologia di apparecchio; leasing con patto di acquisto, in ogni caso limitatamente alle rate quietanzate nel periodo di validità del contributo e tempistiche massimali di realizzazione del progetto; canoni per l’affitto dei locali, per una spesa massima ammissibile nel periodo di investimento non superiore a 3mila euro; interventi di efficientamento energetico ed installazione impianti a fonti rinnovabili. Saranno anche finanziati progetti in nuovi locali di imprese che hanno già una sede nel comune di Santa Fiora, a condizione che questa non venga chiusa.

Il bando a sportello resta valido fino alle ore 12 del 31 dicembre 2020, salvo esaurimento dei fondi disponibili.

La documentazione, in copia cartacea o digitale, di cui si compone la richiesta di contributo dovrà essere recapitata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: invio per posta elettronica certificata all’indirizzo posta@pec.cosvig.it. Per i soli richiedenti senza disponibilità di pec è prevista la consegna a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o per corriere, in busta chiusa, presso la sede Co.Svi.G, via Vincenzo Bellini n. 58, 50144 Firenze.

Nell’oggetto del messaggio di posta certificata, ovvero all’esterno della busta chiusa, dovrà essere riportata la dicitura: “Santa Fiora bando 2020 centro storico”. Nel caso di invio a mezzo raccomandata o tramite corriere, dalla busta dovrà risultare evidente il nome e l’indirizzo del mittente.

Il presente avviso è reperibile sul sito www.cosvig.it alla sezione “Bandi”. I richiedenti interessati possono usufruire negli uffici del Co.Svi.G., nella sede di Santa Fiora, dei servizi informativi e di supporto per la partecipazione, mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo santafiora@cosvig.it, oppure contattando telefonicamente i seguenti recapiti telefonici: (cell. e WhatsApp) 366.8338509 o (fisso) 0564.977624; oppure direttamente nella sede, situata al secondo piano del palazzo comunale di Santa Fiora, in piazza Garibaldi n. 25, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.