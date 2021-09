Opere religiose, sociali, culturali e sanitarie: il Comune concede contributi

E’ on-line, sul sito istituzionale del Comune, il bando per la concessione di contributi per opere a carattere religioso, sociale, culturale e sanitario erogati da parte del Comune di Grosseto. Ecco dove trovare tutte le informazioni del caso: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-concessione-contributi/

L’amministrazione comunale ricorda che la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 30 settembre. Si può chiedere un finanziamento per lavori, per l’acquisto di beni mobili e di beni immobili. Il bando e i moduli sono on-line.