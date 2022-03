Morosità incolpevole: pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi

Il Comune di Grosseto ha pubblicato il nuovo avviso pubblico finalizzato all’erogazione di contributi per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata da un evento improvviso che abbia prodotto una perdita o una consistente diminuzione della loro capacità reddituale.

Si tratta di un contributo statale che viene concesso unicamente in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero quello per cui èintervenuta la convalida, ma non c’è stata ancora esecuzione.

Tuttavia, quest’anno, la Regione Toscana attraverso una sua deliberazione del novembre 2021, ha inteso ampliare la platea dei beneficiari anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita di reddito ai fini Irpef superiore al 25% e non dispongono, in ragione di ciò, di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione (in questo caso la perdita di reddito deve essere dimostrata o attraverso la presentazione di Isee corrente o presentando le due ultime dichiarazioni fiscali dell’intero nucleo familiare).

Continuando ad aderire a questa misura il Comune di Grosseto si propone di contrastare le situazioni di difficoltà nel pagamento del canone di locazione, evitando o rinviando l’esecuzione dello sfratto. Di fatto tale misura avvia una procedura destinata ai soli inquilini morosi incolpevoli, offrendo un importante sostegno anche al proprietario che si renda disponibile a non eseguire, a rinviare lo sfratto o a stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato. Sarà possibile presentare domanda al Comune di Grosseto a partire dalla pubblicazione del presente avviso in qualsiasi momento dell’anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I destinatari di questa importante misura sono i residenti nel Comune di Grosseto, coloro che hanno cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno, intestatari di contratto di locazione regolarmente registrato, che abbiano ricevuto intimazione di sfratto non ancora convalidato o non ancora eseguito, motivato da una sopravvenuta impossibilità ad onorare il pagamento del canone di locazione in ragione di perdita consistente del reddito a causa di gravi avvenimenti come, a solo titolo esemplificativo, il licenziamento (non per giusta causa) o il sopraggiungere di una malattia grave che non permetta di lavorare.

Per gli ulteriori requisiti di accesso al contributo consultare l’avviso in versione integrale al link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/contributi-inquilini-morosi-incolpevoli/

Dallo stesso link è possibile scaricare la domanda con gli allegati.

“Crediamo che questo avviso pubblico sia necessario per contrastare le sopravvenute esigenze di vulnerabilità sociale ed economica in cui versano sempre di più le famiglie – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi –. A causa dell’emergenza Covid-19 e della crisi economica si sono verificate delle perdite di reddito rilevanti e per questo alcuni soggetti non dispongono più delle risorse sufficienti per far fronte al pagamento dei canoni di locazione“.