Sostegno alle famiglie: oltre settemila euro per i servizi dell’asilo nido comunale

La Giunta Chelini ha destinato il contributo regionale, finalizzato al sostegno dei servizi per la prima infanzia, per l’abbattimento dei costi relativi all’undicesima mensilità per i bambini iscritti al nido comunale “Hippy hippy urrà”.

“La nostra volontà – commenta l’assessore all’istruzione del Comune di Capalbio – è sempre quella di aiutare le famiglie. Diminuire i costi dell’asilo, soprattutto in un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo, crediamo sia un passo concreto e propositivo”.

Le risorse, superiori a settemila euro, saranno utilizzate in modo proporzionale e in base all’Isee presentato a beneficio di coloro che hanno frequentato il servizio per almeno otto mensilità. I fondi saranno utilizzati anche per far fronte alle spese di gestione del servizio e per l’aumento della ricettività per ventiquattro bambini per quattro mensilità.