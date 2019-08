Magliano: ultimi giorni per richiedere il contributo sull’affitto 2019

Ultimi giorni per presentare le richieste per il contributo sull’affitto 2019 nel Comune di Magliano in Toscana. Lo comunica l’ente, che ricorda come la scadenza sia tassativa e come i termini non verranno riaperti successivamente a questa data.

Il bando e la modulistica possono essere reperiti sul sito dell’amministrazione, all’indirizzo www.comune.magliano-in-toscana.gr.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

“Sollecitiamo tutti gli aventi diritto interessati a presentare la domanda – affermano il sindaco di Magliano Diego Cinelli e la sua vice Mirella Pastorelli -. Oltre al nostro sito, gli uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento, contattando i numeri 0564.593440 o 0564.593431”.