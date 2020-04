Emergenza Coronavirus: contributi sugli affitti, ecco come fare domanda

Il Comune di Scarlino ha pubblicato l’avviso per ricevere un contributo per l’affitto della propria abitazione. La misura fa parte delle iniziative a sostegno della popolazione a seguito dell’emergenza sanitaria in corso.

Potranno fare domanda i lavoratori dipendenti e autonomi che a causa del Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. La scadenza per la presentazione della richiesta è venerdì 15 maggio.

Per agevolare i cittadini, il modulo da compilare, oltre che scaricabile dal sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it), sarà a disposizione gratuitamente alla cartoleria “Non solo carta” in viale Matteotti a Scarlino scalo, al “Bar Puntone” nell’omonima frazione e nell’atrio del palazzo comunale a Scarlino.

Le domande dovranno essere inviate al Comune attraverso mail (contributoaffittocovid@comune.scarlino.gr.it), mail certificata (comunediscarlino.protocollo@legalmail.it) oppure lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, dopo aver fissato un appuntamento chiamando i numeri 0566.38529 o 0566.38512. Per essere valida, la domanda deve essere compilata e firmata e deve essere inserito il numero di protocollo Inps-Isee. Inoltre occorre allegare la copia del documento di identità e del contratto di affitto regolarmente registrato.

I requisiti per presentare la domanda sono: la residenza nel Comune di Scarlino, non avere un Ise superiore a 28.684,36 euro e non avere diritti di proprietà su abitazioni entro 50 chilometri da Scarlino. Il contributo non può essere assegnato a chi beneficia della misura “GiovaniSi 2020” relativa al canone di locazione e agli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica. Il contributo è calcolato sulla base del 50% del canone di locazione per un importo massimo mensile di 300 euro per 3 mensilità, a partire da aprile 2020.

Il Comune di Scarlino invierà la graduatoria alla Regione Toscana che provvederà a ripartire le somme, e successivamente l’amministrazione comunale potrà procedere alla liquidazione. L’ente comunale non invierà comunicazioni personali agli interessati: la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito del Comune (www.comune.scarlino.gr.it).