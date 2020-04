Oltre 311mila euro di contributi straordinari per gli affitti: a breve il bando del Comune

Il Comune di Grosseto potrà usufruire di oltre 311mila euro da destinare come sostegno al pagamento del canone di locazione in conseguenza alla emergenza epidemiologica Covid-19.

Le risorse si potranno utilizzare grazie a una Misura straordinaria decisa dalla Regione Toscana, che permette ai Comuni capoluogo e a quelli ad alta tensione abitativa di attingere dal Fondo nazionale 2019 per le risorse non utilizzate e già destinate all’integrazione del Fondo nazionale affitti 2020; a questi vanno ad aggiungersi le risorse regionali per l’integrazione dei canoni di locazione e le misure di sostegno alla locazione finalizzate alla prevenzione degli sfratti.

“E’ una misura che consentirà anche al Comune di Grosseto di dare risposte a chi si trova in uno stato di bisogno legato a questa emergenza – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle politiche sociali Mirella Milli –, permettendo così alle famiglie più danneggiate da questa criticità di avere un sostegno per il pagamento degli affitti“.

Questo intervento in particolare è destinato ai lavoratori autonomi o dipendenti che in conseguenza all’emergenza Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Gli uffici comunali stanno predisponendo il bando per accedere al contributo; nei prossimi giorni sarà pubblicato sull’Albo pretorio on line sul sito del Comune di Grosseto.