Contratto integrativo 2022: raggiunto l’accordo tra Comune e sindacati

In continuità con l’ultimo triennio e quindi con un’importante svolta nelle relazioni sindacali, l’amministrazione di Grosseto, la Fp Cgil, la Cisl Fp, la Uil Fpl e l’Rsu del Comune di Grosseto comunicano che è stato raggiunto l’accordo sul contratto integrativo 2022.

“Si tratta di un contratto integrativo importante perché ribadisce i valori di fondo della riorganizzazione in corso dell’Ente, che sono quelli di premiare il valore e il merito, attraverso la valorizzazione e l’incentivazione di tutto il personale interno, principi, appunto, contenuti nell’accordo siglato – si legge in una nota congiunta del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, del segretario generale della Fp Cgil, Salvatore Gallotta, del segretario della Cisl Fp, Simona Piccini, del segretario generale della Uil Fpl, Sergio Sacchetti, della Rsu dei dipendenti del Comune di Grosseto -. Si confermano gli Istituti contrattuali già stabiliti in questi ultimi anni, come le progressioni orizzontali all’interno delle categorie economiche. Inoltre si prevede anche un impegno comune a rivedere e ad aggiornare gli istituti contrattuali come le specifiche responsabilità, l’orario di lavoro, i buoni pasto, in linea quindi con una politica del personale innovativa e di crescita per le risorse umane”.

“Un ringraziamento va al segretario generale, Luca Canessa, per il prezioso lavoro. Grazie anche all’impegno di tutta l’amministrazione comunale, delle organizzazioni sindacali e della Rsu, anche l’accordo sul contratto 2022 è stato oggi raggiunto e si può quindi puntare, sempre congiuntamente, all’ottenimento di importanti obiettivi futuri anche in vista del nuovo Ccnl delle funzioni locali – termina il comunicato –, nel clima di proficua collaborazione instaurato in questi ultimi anni“.