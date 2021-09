Contratto decentrato 2021: siglata intesa tra sindacati e amministrazione comunale

E’ stata siglata ieri l’intesa sindacale sul contratto decentrato 2021 del personale dipendente tra l’amministrazione comunale di Orbetello, la Rappresentanza sindacale unitaria e le rappresentanze provinciali di Cgil, Cisl e Uil.

“Con l’imminente conclusione del mandato elettorale, la rappresentanza sindacale ha espresso un ringraziamento alla Giunta Casamenti, ed in particolare all’assessore al personale Luca Teglia, al quale era stato affidato un compito arduo – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -. Ricordiamo infatti che l’amministrazione Casamenti aveva raccolto un difficile testimone dall’ ,amministrazione precedente che non era riuscita a raggiungere l’accordo sindacale sui fondi del salario accessorio 2015 e 2016 ed addirittura con un clamoroso sciopero dei dipendenti comunali”.

“La Giunta Casamenti si era pertanto data ad inizio mandato l’obiettivo di rasserenare un clima a dir poco incandescente, dando mandato a Luca Teglia di avviare nuove relazioni con le rappresentanze sindacali improntate al dialogo ed al confronto e incaricando il Servizio personale di fornire tutti gli adeguati strumenti tecnici utili a comporre le divergenze – prosegue il comunicato –. La risoluzione nel tempo dei temi di scontro attraverso l’ascolto fattivo delle istanze dei dipendenti nel rispetto delle norme contrattuali aveva portato nel 2017 al riconoscimento degli istituti della premialità che il personale attendeva dal 2015, per poi procedere a stabilire nuove regole di confronto e relazioni sindacali orientate al benessere dei dipendenti e, come sottolineato dall’assessore Luca Teglia, al giusto riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’impegno dei dipendenti comunali che negli anni sono riusciti a garantire il mantenimento della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza pur con una significativa diminuzione degli effettivi, accelerata anche dai pensionamenti per la cosiddetta quota 100″.

“L’assessore Luca Teglia, nel ringraziare i rappresentanti sindacali per aver permesso grazie al loro ruolo e alla capacità di rendersi parte attiva nel cercare soluzioni mirate al risultato, ha voluto ricordare che con l’accordo in data odierna si è giunti all’approvazione dell’ultima tranche delle somme destinate alle progressioni orizzontali del personale – termina la nota –, percorso iniziato nel 2019 con la stipula del nuovo Contratto collettivo nazionale e che, nell’arco di tre anni, ha permesso a tutti i dipendenti del Comune di effettuare le progressioni di carriera ferme ormai da più di un decennio”.