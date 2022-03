Ucraina: il Comune attiva un conto corrente in sostegno della popolazione

“Un gesto concreto che si unisce alle dimostrazioni di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, che ci consente di tramutare in pratica questi sentimenti e dare una mano concreta e tempestiva a chi oggi soffre i soprusi e le violenze della guerra.

Da qualche ora è già attivo il conto corrente aperto dal Comune, a disposizione di chiunque voglia contribuire, secondo le proprie possibilità, a tutte le attività di sostegno e supporto che saranno messe in atto per essere vicini ai cittadini ucraini in questo momento di crisi. Il conto è intestato a ‘Comune di Grosseto per accoglienza profughi ucraini’ e il codice Iban è il seguente: IT38M0103014300000005274920.

Siamo pienamente consapevoli della fase delicata che, anche dal punto di vista economico, la nostra società sta attraversando; di fronte a ciò che sta succedendo in Ucraina, tuttavia, consideriamo un dovere morale dimostrare effettiva vicinanza. Doniamo tutti, non importa quanto, e aiutiamo chi, all’improvviso, ha visto distrutto il proprio futuro e disintegrate le proprie prospettive”.

Con queste parole, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna annuncia l’apertura di un conto corrente direttamente dedicato al sostegno del popolo ucraino.