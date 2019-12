scarlinocoifiocchi: un contest fotografico per raccontare la magia del Natale

Il Comune di Scarlino, in collaborazione con Weareigers Maremma, gruppo di maremmani appassionati del social Instagram, ha organizzato un contest fotografico che dopo le festività si trasformerà in una mostra.

Partecipare è semplice: gli appassionati di fotografia potranno scattare un’immagine del territorio scarlinese che racconti il Natale e postarla sul loro profilo Instagram con i tag @comunediscarlino e @weareigersmaremma, e con l’hashtag #scarlinocoifiocchi (basta l’hashtag per partecipare all’iniziativa). Gli igers raccoglieranno tutte le immagini postate fino a martedì 7 gennaio, data ultima per partecipare all’iniziativa, e sceglieranno le migliori: l’amministrazione comunale stamperà le foto e le esporrà in una mostra dopo le festività.

«Vogliamo ringraziare la comunità di Weareigers Maremma – spiegano il sindaco Francesca Travison e l’assessore al turismo Silvia Travison –, che si è subito resa disponibile a collaborare con noi per organizzare il contest fotografico: tutti possono scattare una foto e postarla su Instagram, basta un po’ di fantasia e lasciarsi suggestionare dal clima natalizio, il panorama non manca. A Scarlino abbiamo luoghi bellissimi per le foto e con le illuminazioni natalizie tutto diventa ancora più bello. Gli Igers raccoglieranno le immagini e ne sceglieranno alcune, il Comune organizzerà successivamente una mostra in sala consiliare dove saranno esposte le fotografie di #scarlinocoifiocchi. Invitiamo tutti a partecipare, raccontateci il vostro Natale a Scarlino».

Weareigers Maremma è la community locale del network Weareigers Italia, a sua volta parte della rete ufficiale di community @igers, che riunisce gli appassionati di fotografia e di storytelling del territorio.

«@WeareigersMaremma – spiegano dalla community – si occupa di raccontare il territorio maremmano dal punto di vista delle sue bellezze paesaggistiche, storiche e culturali, del folklore e dell’enogastronomia, sia online, su Instagram e Facebook, che offline, mediante passeggiate fotografiche, eventi, mostre, workshop e incontri».

La partecipazione è gratuita. Gli autori delle immagini scelte dagli igers saranno contattati e le loro foto faranno parte di una mostra in sala consiliare in programma a fine gennaio.