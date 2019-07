Compagnie telefoniche, aumentano i contenziosi con i clienti: “Modalità aggressive di vendita”

Nei primi sei mesi dell’anno la Confconsumatori di Grosseto ha registrato un aumento esponenziale del contenzioso generato dalle società di telefonia.

Dal primo gennaio al 30 giugno 2019, infatti, sono oltre 150 le pratiche di reclamo in gestione nella sede grossetana dell’associazione, in via della Prefettura 3, oltre il doppio di quelle avviate nel primo semestre 2018.

«Si tratta in prevalenza – spiegano da Confconsumatori – di contenzioso legato alle utenze mobili, anche se non è un’eccezione neppure il caos legato alle utenze domestiche e alle differenti e complesse offerte di telefonia e internet, nonché l’avvio di servizi non richiesti a utenti anziani che non hanno bisogno di accedere alla rete. Una bella fetta del contenzioso deriva inoltre dalle modalità aggressiva di vendita e di concorrenza tra le varie società, con particolare riferimento ai contatti e contratti via telefono, troppo spesso reclamizzati dagli zelanti venditori con indicazioni tariffarie non veritiere o ingannevoli. Si registra anche un’impennata di contenzioso legato all’omessa riparazione dei termini dei guasti sulle linee telefoniche, soprattutto nelle zone rurali della nostra provincia».

Delle 150 pratiche seguite dallo sportello di Grosseto di Confconsumatori, attualmente sono 70 le conciliazioni paritetiche avviate con i gestori telefonici. L’associazione ricorda a tutti i grossetani interessati che la sede di Grosseto, in via della Prefettura 3, può essere contattata sia via telefono, al numero 0564.417849, che via mail, all’indirizzo [email protected]