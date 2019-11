Differenziata: in paese arrivano i contenitori per la raccolta dell’organico

In arrivo la raccolta differenziata dei rifiuti organici nel comune di Campagnatico.

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di posizionamento dei contenitori per la raccolta dell’organico nei centri abitati del comune maremmano.

I bidoni, che avranno il coperchio di colore marrone, andranno a completare e potenziare le attuali postazioni di raccolta, dando a tutti i cittadini la possibilità di differenziare correttamente tutte le tipologie di rifiuto: carta e cartone, multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak), indifferenziato e, appunto, organico. Ciò consentirà, in linea con quanto previsto dalle normative vigenti, di recuperare una quantità maggiore di materiale, sottraendolo alla discarica e di incrementare così le percentuali di raccolta differenziata del Comune. Il rifiuto organico raccolto separatamente sarà poi trattato negli impianti di compostaggio a servizio del territorio diventando così una preziosa materia da riutilizzare in agricoltura.

Nei bidoni dell’organico dovranno essere conferiti scarti alimentari, alimenti deteriorati, piccoli ossi, gusci d’uovo, fondi di tè o caffè, fiori, erba secca, fogliame e piccole potature, segatura, ceneri di camino (fredde), shoppers e stoviglie e altro materiale compostabile (come il Mater-Bi®), tappi di sughero, tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi di residui organici (anche colorati). I rifiuti devono essere raccolti all’interno di sacchi biodegradabili ben chiusi.

“Per il nuovo servizio di raccolta esprimo la mia personale soddisfazione – dichiara Luca Grisanti, sindaco di Campagnatico – confidando che questo nuovo passo dalla mia amministrazione sempre voluto possa essere un passo per un mondo sempre più green come oggi va di moda definirlo, sicuramente la giusta gestione dei rifiuti può e deve essere una risorsa ed una opportunità di sviluppo, logicamente se fatta bene. Ringrazio di cuore il mio consigliere Marco Cinelli il quale ha il merito di aver gestito questo passaggio in prima persona, con continui rapporti, incontri e riunioni con Sei Toscana“.

Per illustrare ai cittadini tutte le novità previste dalla riorganizzazione del servizio di raccolta, l’amministrazione comunale di Campagnatico, insieme a Sei Toscana, ha programmato due incontri pubblici che si terranno giovedì 14 novembre, alle 18.30, al teatro Rossi a Campagnatico, e alle 21 nella Stanza a vetri di Arcille. Inoltre, sarà consegnato ad ogni cittadino anche un pieghevole informativo con tutte le info utili per effettuare una corretta raccolta differenziata dei propri rifiuti.

“Il nuovo servizio di raccolta – dichiara Marco Cinelli, consigliere con delega all’ambiente del Comune di Campagnatico – è una grande opportunità per il nostro comune e per questo mi auguro che tutti i cittadini si impegnino da subito per fare quei passi in avanti in termini di quantità di materiali avviati a riciclo che devono costituire per la nostra comunità una sfida da vincere insieme. Dobbiamo impegnarci per recuperare al più presto quel gap, in termini di percentuali di raccolta differenziata, che ci separa da altri comuni più virtuosi“.