Pianificazione del territorio: prima riunione della Consulta permanente delle professioni

Prima riunione della Consulta permanente delle professioni, questa mattina in Comune.

L’incontro è servito a dare gli indirizzi per il lavoro sulle tematiche di carattere pianificatorio, edilizio e paesaggistico della città allo scopo di individuare strategie mirate e studiate di concerto.

La Consulta si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa tra Comune di Grosseto e Ordini professionali provinciali interessati quali Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, l’Ordine degli ingegneri, il Collegio dei geometri e dei geometri laureati, l’Ordine dei dottori agronomi e forestali, il Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati e l’Ordine dei geologi della Toscana.

Lo scopo è principalmente quello di dare supporto in termini formativi sui temi di interesse, offrendo corsi specifici mirati ai tecnici comunali e agli iscritti agli Ordini e ai Collegi interessati e di condividere l’elaborazione di regolamenti e best practice che facilitino il lavoro dei professionisti e snelliscano la burocrazia, consentendo lo sviluppo economico e gli investimenti pubblici e privati.

“Creare e intensificare una valida rete di collaborazione con le professionalità del territorio – dichiara l’assessore al governo e alla pianificazione del territorio Fabrizio Rossi – dà valore aggiunto all’azione amministrativa a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese. E l’avvio dei lavori di questo nuovo organismo è motivo di soddisfazione proprio per questi motivi. L’impegno è quello di garantire la più completa formazione ai dipendenti comunali, al fine di poter mettere a disposizione dei cittadini un servizio sempre più al passo dei tempi e in continua crescita in termini qualitativi, in un contesto in cui la preparazione e l’aggiornamento continuo fanno indiscutibilmente la differenza“.