Nasce la Consulta della caccia, il sindaco: “Ogni associazione sarà rappresentata”

“Dopo aver provveduto nelle scorse settimane alla nomina del delegato alla caccia, nelle prossime settimane arriverà il secondo step, con un passaggio ufficiale in Consiglio comunale per la nascita della Consulta della caccia nel comune di Orbetello”.

A dichiararlo è il sindaco Andrea Casamenti.

“Come amministrazione comunale siamo vicini al mondo venatorio e con questa Consulta tutte le associazioni venatorie potranno aver una rappresentanza. Infatti, la Consulta avrà come membri di diritto, oltre al sindaco e al suo delegato, anche i rappresentanti di ogni associazione venatoria operante nel nostro territorio. Appena approvata l’istituzione della Consulta caccia e il relativo regolamento, provvederemo a richiedere i nominativi ad ogni associazione venatoria – spiega Casamenti -. La Consulta sarà una realtà importante, dove il mondo venatorio potrà confrontarsi nelle varie realtà esistenti in diretto contatto con l’amministrazione comunale e con un’attività consultiva importante per l’ente comunale“.