Gestione di Cala Violina e della sentieristica: si riunisce la consulta del turismo

La gestione di Cala Violina, i sentieri, la nuova brochure e le iniziative dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area nord.

Si riunisce giovedì 27 maggio, alle 18, alla sala Auser di via Matteotti a Scarlino Scalo la consulta del turismo del Comune di Scarlino.

Parteciperanno all’incontro il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, l’assessore al turismo Silvia Travison, il vicesindaco Luciano Giulianelli e, per le minoranze, i consiglieri comunali Guido Mario Destri (Per Scarlino) e Roberto Maestrini (Pensiamo Scarlino). Come membri esterni saranno presenti Mario Monciatti e Daniele Carmassi, mentre gli uditori sono Dino Monciatti e Francesca Bronzetti.

«All’ordine del giorno ci sono argomenti molto importanti – dichiara l’assessore Silvia Travison –: parleremo della nuova gestione di Cala Violina, presentando il sito e le modalità di prenotazione, della brochure creata in collaborazione con gli operatori turistici del territorio e del Protocollo d’intesa sull’organizzazione e la gestione della sentieristica firmato dai Comuni delle Bandite di Scarlino (Scarlino, Gavorrano, Follonica e Castiglione della Pescaia). Abbiamo invitato Alessandro Ricciuti, assessore al turismo del Comune di Follonica, capofila dell’Ambito Maremma Nord, per illustrare i progetti del gruppo di lavoro per i prossimi mesi».