Nasce la consulta civica massetana: “Controllerà l’operato del Comune”

“Come nelle migliori tradizioni i Repubblicani, la formazione della centralità massetana che in alleanza con Giuntini ha vinto le elezioni ed è passata al governo del Comune, hanno mantenuto la prima promessa elettorale e hanno costituito la consulta civica massetana”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i Repubblicani per la centralità massetana.

“Si tratta di un sodalizio di fatto, avente carattere sociale, economico e culturale, che, interpretando l’esigenza dei propri elettori di non volersi ritrovare ancora una volta con tante promesse, poi regolarmente dimenticate, si erano impegnati a costituire come primo atto del dopo votazioni – continua la nota -. La consulta sarà lo strumento a disposizione dei massetani per monitorare l’attività amministrativa del nuovo governo Giuntini, in rapporto all’attuazione degli accordi sottoscritti dal sindaco con l’area della Centralità massetana per il rilancio e lo sviluppo socio economico di Massa Marittima e dell’intero territorio”.

“Saranno periodicamente valutati gli effetti economici ed organizzativi dell’azione amministrativa, nonché il ritorno degli stessi in termini di impatto sul clima cittadino e sulle condizioni di vita morale – prosegue il comunicato -. Le analisi e gli orientamenti più rilevanti saranno periodicamente portati all’evidenza dei cittadini mediante iniziative di comunicazione estesa ed aperta”.

“La consulta è costituita da 20 cittadini che nell’insieme rappresentano uno spaccato tipico dell’intera società massetana essendovi rappresentati i settori produttivi, le professioni, il lavoro dipendente, le componenti sociali e le frazioni. La consulta civica massetana, in quanto espressione popolare si è data regole di funzionamento leggere, fissando di riunirsi con cadenza mensile ed affidando il coordinamento delle proprie attività ad un referente a rotazione – termina la nota -. Per il primo semestre è stato nominato referente il cittadino Paolo Mazzocco”.