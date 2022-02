Cna assume un consulente contabile e fiscale a tempo indeterminato: al via la selezione

Cna Grosseto cerca un consulente contabile e fiscale da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato.

Possono partecipare alla selezione, che avverrà per titoli ed esami, consulenti già con esperienza, maturata in studi professionali o associazioni di categoria. La selezione è aperta fino al 10 marzo prossimo, termine ultimo per presentare la propria candidatura.

Nello specifico i candidati dovranno avere esperienza nella tenuta delle scritture contabili, nella consulenza aziendale, amministrativa e gestionale, in ambito fiscale, nella predisposizione dei dichiarativi fiscali e nella redazione di bilanci di società di capitali e aziende in regime semplificato e ordinario. È richiesta una conoscenza approfondita della normativa sulle imposte dirette e indirette.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura, corredata di lettera di presentazione e curriculum vitae, inviando, entro il 10 marzo, un’e-mail all’indirizzo impresagrosseto@gmail.com.

Nella documentazione dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali in calce al curriculum, utilizzando la seguente formula: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 Gdpr (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale”.

I termini e le modalità di svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati in seguito alla valutazione del curriculum vitae e ai recapiti da loro indicati.