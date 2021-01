Il Consorzio di Bonifica al lavoro nel Parco della Maremma: intervento sul canale essiccatore

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sempre più impegnato nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente, oltre che nella tutela del rischio idraulico.

Ne è un esempio l’intervento di manutenzione ordinaria lungo il canale essiccatore di Alberese, concordato insieme al Parco della Maremma, con la pulizia del corso d’acqua e delle sponde dalla terra, dalla vegetazione e da tutto il materiale che nel tempo si sedimenta andando a modificare la sagomatura del fosso, limitandone l’efficienza idraulica.

Il canale essiccatore rappresenta la spina dorsale del reticolo di bonifica, raccogliendo tutti i fossi e poi sfociando a Bocca d’Ombrone. E’ stato costruito dall’Opera nazionale combattenti negli anni Venti, alla quale è poi subentrata la Bonifica e successivamente i vari Consorzi.

L’accordo con il comitato scientifico dell’Ente Parco prevede che i lavori di manutenzione siano effettuati dal Cb6 soltanto in alcuni periodi, per non ostacolare la nidificazione degli uccelli. Proprio in questa fase si sta completando l’intervento sull’ultimo dei 6,5 chilometri del canale essiccatore: gli uccelli attualmente presenti nella zona non sembrano essere disturbati dalle macchine e dagli operai, saltellando da un punto all’altro, quasi incuriositi da quanto sta accadendo intorno a loro. I lavori termineranno nei prossimi giorni, lasciando l’habitat a disposizione della fauna per la riproduzione.