Maltempo, il Consorzio di Bonifica: “Situazione dei fiumi sotto controllo in Maremma”

L’intensa e repentina, seppur attesa, ondata di maltempo che ha colpito la Maremma non ha provocato criticità ai corsi d’acqua. Nonostante le forti piogge, la situazione nel reticolo gestito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è sotto controllo.

Le portate sui corsi d’acqua principali, Ombrone, Albegna, Bruna e Sovata, sono ovviamente aumentate, senza però destare preoccupazione; stessa situazione sul reticolo minore.

“Con il bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Regione Toscana – spiega Massimo Tassi, responsabile area manutenzione del Cb6 – ci eravamo ovviamente preparati. Le idrovore sono tutte in funzione, la vigilanza delle nostre squadre è andata avanti per tutta la notte tra venerdì e sabato e proseguirà in quella successiva. Da domenica, con l’allerta meteo che diventerà gialla, la situazione dovrebbe poi migliorare, anche se nella prossima settimana sono previste nuove e intense precipitazioni. Ci aspettano quindi giornate impegnative”.

Il fiume Ombrone, in particolare, sta ricevendo intense portate da monte, ma la piena non preoccupa: i livelli idrometrici raggiunti sono di 6 metri ad Asciano, 6,50 metri a Buonconvento e 3,50 al Berrettino, l’idrometro più vicino alla città di Grosseto.