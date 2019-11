Consiglio generale della Cisl: infrastrutture e lavoro al centro dell’incontro

La Cisl di Grosseto si riunisce per il consiglio generale. E’ in programma per giovedì 7 novembre, dalle 9.30, all’hotel “La Caletta” di Porto Santo Stefano, il consiglio generale dell’unione sindacale territoriale Cisl di Grosseto, la riunione del massimo organismo dell’organizzazione sindacale, aperta anche ai delegati e ai rappresentanti sindacali.

Un’occasione per discutere, anche insieme ad Ignazio Ganga, segretario confederale nazionale, e a Riccardo Cerza, segretario generale della Cisl Toscana, di temi importanti come la situazione economica e politica sindacale locale, la contrattazione socio sanitaria e quella con gli enti locali.

“La decisione di organizzare l’incontro a Porto Santo Stefano, nella zona della Colline dell’Albegna, non è casuale – spiega il segretario generale della Cisl di Grosseto, Fabrizio Milani -. E’ legata al grande tema delle infrastrutture, passando per il lavoro, ancora in grave sofferenza in molti campi come il turismo, l’agricoltura e il manifatturiero, che è ai minimi storici, per arrivare alle questioni sociali e sanitarie. Da tempo, infatti, la contrattazione con alcuni enti locali della zona si è fermata e speriamo così di poter riaprire un dialogo fondamentale per la tutela dei lavoratori e dei cittadini in generale“.

“Vogliamo, infatti, ribadire la nostra presenza su tutto il territorio provinciale – conclude Milani – e, come avvenuto in passato per l’assemblea generale che si è tenuta a Follonica, vogliamo promuovere momenti di incontro itineranti“.