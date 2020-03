Pro Loco, eletto il nuovo consiglio direttivo: Loretta Teresini presidente

Ieri, nella sede della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, in via Piave 2 a Marina di Grosseto, il neoeletto consiglio ha conferito le nuove cariche: presidente Loretta Teresini, vicepresidente Simone Bartolini, segretario Giuseppe Truglia, tesoriere Susanna Cecchi.

“Nel ringraziare il precedente Consiglio per il prezioso lavoro svolto – si legge in una nota della Pro loco -, desideriamo proseguirne la conduzione nello spirito per cui questa associazione nasce, ossia promuovendo tutte quelle iniziative atte alla valorizzazione del nostro territorio“.