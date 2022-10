La Lega Navale ha rinnovato gli organi sociali: tutti i membri del consiglio direttivo

La Lega Navale Italiana di Follonica ha rinnovato i suoi organi sociali per il triennio 2023-2025 nell’assemblea elettiva del 15 ottobre.

La Lni di Follonica è nota perlopiù per i suoi gruppi sportivi, vela e sub, che tanto hanno dato alla città sia come risultati sportivi con i propri atleti, ma anche come ritorno di immagine e come motore turistico per le innumerevoli manifestazioni e attività organizzate in oltre 50 anni di vita. Ma la Lega mavale è anche altro: citando solo le molte attività sociali, didattiche e ambientali, basti ricordare la gestione degli acquari comunali in via Zara e la giornata di pulizia del mare che nel 2022 si svolgerà sabato 22 ottobre.

Numerosi soci hanno partecipato all’assemblea, segno di vitalità e prospettive per il futuro.

Al termine degli scrutini gli organigrammi della sezione per il prossimo triennio risultano cos composti:

presidente Fausto Meciani;

vicepresidente Beppe Bartalotta (direttore tecnico Gruppo Sub);

tesoriere Mauro Merlini;

segretario Fernando Santoni;

consigliere allo sport Ettore Chirici;

consigliere alle sedi Giorgio Gemignani;

consigliere Claudio Vannini;

consigliere Alessandro Pacenti;

consigliere Bruno Tamburini (direttore tecnico Gruppo Vela)

Il collegio dei probiviri risulta composto: Manrico Martellacci, Tatiana Giudici, Silvio Zuccotti.

Il collegio dei revisori è composto da Giorgio Nobili, Lucifora Claudio, Ghelardi Tiziano

L’organizzazione del gruppo vela sarà specificatamente curata da Fausto Meciani, Bruno Tamburini, Mauro Merlini, Ettore Chirici, Nicola Martellacci, Enza Gulotta, Stefano Barbi, Davide Nocchi, Riccardo Spanu.

L’organizzazione del gruppo sub sarà specificatamente curata da Fausto Meciani, Beppe Bartalotta, Mauro Merlini, Luciano Cipriani, Antonino Vella, Antonio De Petrillo, Gianluca Mocciola, Corrado Burgassi, Alessandro Pacenti.