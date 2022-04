Lega, riunito il nuovo direttivo delle Colline Metallifere: inizia il percorso per le amministrative

Prima riunione del nuovo direttivo della Lega delle Colline Metallifere dopo l’elezione, avvenuta sabato scorso, di Daniele Brogi come segretario e di Walter Petricci ed Erino Salusti come membri della direzione della sezione intercomunale che comprende Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino.

Il neosegretario Brogi, consigliere comunale e capogruppo della Lega Salvini Premier del Comune di Massa Marittima, ha nominato Petricci responsabile organizzativo e Salusti responsabile tesseramento.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto durante un percorso che parte indietro nel tempo – afferma Brogi –. Lavoreremo nella prospettiva di due anni che porteranno tutti e quattro i Comuni alle amministrative delineando la strada maestra da seguire per affrontare al meglio questo cammino. In primo luogo partirà una campagna di ascolto della popolazione e delle loro problematiche. C’è poi da ridare vita ad un’economia che è in ginocchio, pensando ad un progetto per rilancio del turismo, dell’agricoltura e dell’industria, specie nei comuni in cui questa è radicata. Il percorso per la stesura di un programma di ampio respiro è già in atto e coloro che auspicano quel cambiamento che da tempo è richiesto dalla popolazione trovano da parte nostra la piena disponibilità per andare insieme uniti verso le future amministrative”.