Croce Rossa, il comitato della Costa d’Argento ha eletto il consiglio: Casalini presidente

A seguito del completamento del percorso di fusione dei comitati della Croce Rossa di Monte Argentario e di Orbetello, si sono svolte, in questi giorni, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del comitato della Croce Rossa Italiana della Costa d’Argento.

Ecco i risultati, gli eletti e i componenti del nuovo consiglio direttivo, così come da proclamazione dell’ufficio elettorale della Cri della Toscana: Michele Casalini presidente; Alessandro Ferrara, Giorgio Rizzardi, Giovanna Mazzella consiglieri; Olimpia Busonero consigliere componente dei giovani.

La lista che ha vinto le elezioni ha conseguito 157 voti, l’altra 37. La percentuale dei votanti è stata molto alta, nonostante la giornata di maltempo

Il nuovo consiglio si riunirà nei prossimi giorni per la seduta di insediamento ed iniziare il percorso di analisi e programmazione delle attività sul territorio. La Cri della Costa d’Argento ha le proprie sedi a Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Orbetello, Talamone, gestisce una pet attiva 24 ore su 24 all’ospedale di Orbetello, ha un’ambulanza ordinaria sull’Isola di Giannutri, un magazzino per deposito materiali in un locale messo a disposizione dal Comune di Orbetello, presso il palazzo dei pubblici servizi di Talamone, l’autoparco in piazza Cortesini: sempre in ambienti esterni, messi a disposizione dal Comune, un altro magazzino, nelle ex scuole elementari di Porto Ercole.

La Croce Rossa rivolge un ringraziamento ai componenti del seggio, presieduto da Gian Luca Giovannoni della Cri di Grosseto, ed ai due operatori che sono stati impegnati per il rispetto delle norme covid e del distanziamento sociale, come da disposizioni nazionali per l’emergenza sanitaria, tutt’ora in atto sul territorio italiano.